Mercato Inter, Marotta e Ausilio puntano la stellina inglese

Mercato Inter, occhi puntati su Djed Spence del Nottingham Forest.

La società nerazzurra è molto attiva sul mercato, non solo quello invernale, che però potrebbe prevedere soltanto operazioni di contorno, ma soprattutto nella programmazione della prossima stagione. Proprio per questo, non si pensa soltanto al presente, ma anche al futuro, con alcuni giovani talenti che vengono adocchiati dagli osservatori nerazzurri per vedere se vale la pena fare o meno un investimento ed uno nei nomi sul taccuino è proprio quello del terzino destro inglese classe 2001.

Sul giocatore, però, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sarebbe anche l'interessamento forte di un'altra società italiana come la Roma e di alcune società inglesi come l'Arsenal ed il Southampton. Insomma, un giovane che si sta mettendo in luce e che sta iniziando ad attirare le mire di grandi club in vista della finestra di mercato estivo. Vedremo se l'Inter sarà lesta a sbaragliare la concorrenza e a fiondarsi sul giocatore per poterlo, pian piano, avvicinarlo ad essere titolare in futuro.

Intanto Marotta e Ausilio, a proposito di corsie esterne, tengono monitorata la situazione sulla fascia sinistra, visto che molto probabilmente Perisic non rinnoverà il proprio contratto. I nomi sono sempre i soliti e vanno da Bansebaini fino a Kostic - il preferito - e Parisi dell'Empoli per un investimento giovane ed italiano. Anche in questo caso la dirigenza sta facendo le dovute valutazione per poter affondare il colpo in vista di giugno e consegnare ad Inzaghi delle alternative che possano essere valide per il presente ed il futuro.