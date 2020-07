Mercato Inter, Marotta e Ausilio lavorano per Kumbulla, Tonali e Palmieri

La prossima sessione di mercato per l'Inter sarà probabilmente influenzata anche da Lautaro Martinez. L'AD interista Beppe Marotta ha più volte ribadito che il ragazzo non ha mai chiesto la cessione con Barcellona come meta finale.

La redazione di Sky Sport però, fa sapere che in Via della Liberazione si continua a lavorare per tentare di arrivare a Marash Kumbulla, Emerson Palmieri e Sandro Tonali.

Tutti profili notoriamente sotto la lente di ingrandimento di Piero Ausilio e Beppe Marotta ma che comunque necessiterebbero di investimenti non indifferenti. Ed è così dunque che il nome di Lautaro Martinez tornerebbe nuovamente al centro della scena. Per quest'ultimo la nostra redazione è stata sempre molto chiara, ossia che il giocatore non ha mai chiesto la cessione ma che al contrario abbia aperto alle trattative per il prolungamento del contratto (leggi qui).

Per quanto concerne Kumbulla e Tonali invece, Inter Dipendenza vi parlò di quando il difensore del Verona sperava nell'approdo in nerazzurro (leggi qui) e il centrocampista del Brescia scelse di trasferirsi a Milano ignorando le avances di altri club italiani (leggi qui).