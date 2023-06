Mercato Inter, Marotta e Ausilio, doppio colpo a fari spenti

di Redazione, pubblicato il: 24/06/2023

(Mercato Inter) I giornali titolano, l’Inter fa affari. Si possono sintetizzare così le ultime ore, caratterizzate da annunci a sorpresa di una stampa sempre più a caccia di lettori e dallo staff di mercato nerazzurro che mette a segno due colpi.

Il primo è ai dettagli finali, spesso assai delicati ma destinati ad essere superati in scioltezza. Cesar Azpilicueta è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Il difensore spagnolo avrebbe avuto la liberatoria dal Chelsea un anno prima della scadenza contrattuale, a Milano lo attendono un biennale ed una maglia da titolare al posto di Skriniar. 34 anni, una lunghissima esperienza internazionale e, soprattutto, una grande personalità sono gli elementi che hanno convinto l’Inter.

La ciliegina arriva intorno all’ora di cena. Marcus Thuram ieri aveva confermato di non voler andare al PSG. Restavano Inter e Milan in corsa con i rossoneri decisamente avvantaggiati. A parole, perchè il blitz nerazzurro iniziato ieri si è concluso in meno di 48 ore con l’ok della punta francese. Marotta e Ausilio lo hanno convinto con un contratto di 5 anni a 5 milioni netti a stagione. Più o meno l’ingaggio percepito da Dzeko ma alleggerito da parte delle tasse grazie al Decreto crescita.