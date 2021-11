Mercato Inter, Marotta cerca un bomber: occhi sul gioiello sudamericano

Mercato Inter: la società è già a lavoro per portare alla corte di Inzaghi una nuova punta.

Marotta pensa a nuovi colpi. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno fatto movimenti importanti sul calciomercato. Si è parlato tanto di nuovi colpi, soprattutto in attacco con le notizie in merito alla questione Raspadori-Inter, come riportato in precedenza. Ma non solo. Movimenti anche in uscita col possibile scambio di Eriksen con Onana. L'ultima notizia invece riguarda un giovane attaccante sudamericano: Julian Alvarez.

L'attaccante classe 2000 è finito nel mirino di diversi club. In Italia non solo l'Inter ma soprattutto Milan e Fiorentina. I tre club di Serie A hanno già avviato i contatti con l'entourage del calciatore. Nelle ultime ore però si è registrato un nuovo aggiornamento in merito alla situazione contrattuale del bomber del River Plate. Infatti, Alvarez ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022 ciò permetterebbe al club di perderlo a zero o di perderlo a cifre inferiori. Ma secondo quanto riportato da Sportitalia, il club argentino per non rischiare di non incassare nulla dalla sua cessione, vorrebbe proporgli il rinnovo del contratto. Il ragazzo, tifoso fin da piccolo dei Millonarios, in compenso starebbe pensando di accettare. Questo perché essendo grato al club dove è cresciuto, non vuole negare la monetizzazione sul suo cartellino né tantomeno andare via a parametro zero.

Marotta segue interessato la situazione visto che il bomber del River rappresenta una valida alternativa in attacco ai vari Raspadori e Scamacca. Intanto il mercato interista entra nel vivo e, nonostante la sessione invernale, sia ancora distante, la società nerazzurra si è messa in moto. Da seguire il futuro di Brozovic, un club spagnolo vuole strapparlo all'Inter (qui tutti i dettagli).