Mercato Inter, Marotta beffato? Asta internazionale per il baby gioiello

Mercato Inter: per Marotta rischia di sfumare l’acquisto di Karim Ayedemi.

Il giovane attaccante classe 2002, di proprietà del Salisburgo, e che sta facendo molto bene in campionato e, soprattutto in Champions League, è al centro di un fitto intreccio di mercato tra le più grandi squadre europee che stanno già da adesso iniziando a chiedere informazioni per averlo con sé la prossima stagione ed intavolare una trattativa nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Come detto nei giorni scorsi, sul giocatore c’è anche l’Inter che ha incontrato l’agente dell’attaccante e avrebbe avanzato anche un’offerta davvero molto importante per lui, dopo aver incontrato l'entourage nei giorni scorsi – leggi qui tutti i dettagli su questo interessamento. Ma notizia delle ultime ore, riportata dal quotidiano Sport1, è che oltre all’Inter ed oltre al Borussia Dortmund, altra squadra molto interessata all’attaccante, gli agenti avrebbero incontrato anche l’Atletico Madrid per una richiesta di informazioni, visto che, gli spagnoli, hanno Luis Suarez in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022 e vorrebbero sostituirlo nella maniera più adeguata possibile.

Il prezzo è sempre quello ed oscilla tra i 30 e 40 milioni. Cifra molto alta e che potrebbe addirittura aumentare se si dovesse, come sembra, scatenare un’asta internazionale. Ecco perché, l’Inter, non vuole farsi trovare impreparata e vuole avere dei piani di riserva per l’attacco, con Gianluca Scamacca del Sassuolo – leggi qui le ultime sull’attaccante neroverde – e con Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach – clicca qui per saperne di più su questo interessamento – sempre al centro dei pensieri dei dirigenti.