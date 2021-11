Mercato Inter, Marotta attento! Xavi ti soffia il top player

Mercato Inter: per Ayedemi c'è la forte concorrenza del Barcellona di Xavi.

Secondo quanto riportato da parte del sito tematico Calciomercato.com, che riprende, a sua volta, le notizie di varie testate spagnole, dopo l'annuncio di Xavi come allenatore della prima squadra, è partita la rivoluzione in casa Barcellona, con delle scelte anche molto impopolari, che faranno molto discutere, e alcuni calciatori già individuati. Ecco che, proprio il tecnico spagnolo, avrebbe indicato come giocatore da cedere il centrocampista olandese Frankie de Jong per finanziare il mercato. Il giocatore, infatti, avrebbe sempre lamentato di giocare nel ruolo di mezz'ala non consono alle sue caratteristiche di giocatore davanti alla difesa, ma fino ad ora Busquets è stato il padrone di quella posizione.

Non solo, ma con l'esplosione dei gioiellini della cantera Pedri e Gavi, quest'ultimo vicino al rinnovo di contratto per 5 anni, si potrebbe pensare ad una cessione dell'ex Ajax per finanziare il mercato in entrata. Il primo nome? Stando a quanto riportato, Xavi vorrebbe rinforzare l'attacco prelevando la giovane punta tedesca del Salisburgo, Ayedemi, offrendo un cifra di circa 40 milioni di euro. Come abbiamo riportato in passato, il baby gioiello interessa anche all'Inter che, negli scorsi giorni, ha anche avuto un incontro con l'agente per capire la fattibilità dell'affare in vista di giugno - leggi qui la notizia -, anche se, con queste cifre in ballo e con questa concorrenza, ogni discorso deve essere trattato con prudenza.

Dal canto sua, la società nerazzurra di viale della Liberazione, non guarda solo ad Ayedemi per il reparto avanzato, ma ha sotto la lente di ingrandimento anche altri nomi, come quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma anche quel Marcus Thuram che, dopo la scorsa estate, in cui è stato vicino all'Inter, senza che la trattativa andasse a buon fine a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, potrebbe tornare in auge e potrebbe essere il nome giusto per Simone Inzaghi per rinforzare il proprio reparto avanzato - leggi qui la notizia completa.