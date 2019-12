Mercato Inter, Marotta aspetta che Vidal imiti Lukaku

Conte è stato chiaro, la rosa è corta, servono rinforzi, L'Inter che riprenderà il cammino dopo la sosta natalizia potrebbe avere nuovi protagonisti fin dal 6 gennaio, quando i nerazzurri scenderanno in campo al San Paolo di Napoli. Il nome principale è quello di Arturo Vidal, pallino di Conte fin dai tempi della sua esperienza a Torino.

Marotta sta lavorando per un prestito secco, considerando che il cileno è in rotta con il Barcellona e che veleggia verso i 33 anni. Dal canto suo il club catalano ha l'esigenza di realizzare 150 milioni di plusvalenze entro giugno per motivi di FFP,

La Gazzetta dello Sport analizza così la situazione: " In mezzo c’è la cresta di Vidal, che ormai ha rapporti minimi con il tecnico, ma che invece continua ad avere un buon feeling con la dirigenza e anche con l’ambiente. Per questo la “rottura” al momento non è ancora totale: ha dato mandato al suo agente Fernando Felicevich di esplorare i margini per pensare a un futuro altrove, ma non vuole ancora puntare i piedi e comportarsi “alla Lukaku”, che in estate disertò gli allenamenti per forzare la cessione."

L'Inter sarebbe naturalmente avvantaggiata se questo avvenisse, ma Vidal resta per ora in attesa per ora della prima mossa dei nerazzurri.