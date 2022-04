Mercato Inter, Marotta all'attacco: occhi su un centrocampista della Juve

Mercato Inter, Beppe Marotta mette gli occhi per Federico Bernardeschi.

Il centrocampista della Juventus, che quest'anno con Massimiliano Allegri, sta trovando maggiore spazio rispetto al passato, è in scadenza di contratto con la squadra bianconera nel prossimo giugno e sta aspettando una proposta per prolungare il proprio rapporto che, però, fino a questo momento, non è arrivata. Proprio per questo, la prossima estate, l'ex Fiorentina potrebbe partire a parametro zero e tante società potrebbero fare più di un pensierino su di lui in vista della prossima stagione con un giocatore che potrebbe fare molto bene.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul giocatore l'Inter, attraverso il suo amministratore delegato Beppe Marotta, starebbe osservando la situazione molto da vicino per capire se, realmente, nelle prossime settimane, possa arrivare davvero la proposta di rinnovo oppure se Arrivabene e Nedved decideranno di non andare avanti con il giocatore. A quel punto entrerebbe in gioco l'Inter che prima di tutto dovrà capire quali saranno le richieste economiche di Bernardeschi e del suo entourage - il suo agente è Federico Pastorello.

Vedremo quale sarà l'epilogo di questa vicenda, sicuramente l'occasione Bernardeschi a parametro zero, nel caso in cui dovesse arrivare la conferma definitiva di mancato rinnovo, diventa veramente ghiotta, per un giocatore che, magari, in un'altra piazza, potrebbe trovare la sua definitiva consacrazione in campo. L'Inter e Beppe Marotta osservano con attenzione e attendono le prossime mosse della Juventus, intanto, Bernardeschi diventa un'opzione molto valida per il centrocampo dell'Inter che ha bisogno di avere rincalzi all'altezza.