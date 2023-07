Mercato Inter, marcia indietro, Gosens resta, merito di …Onana

di Redazione, pubblicato il: 20/07/2023

(Mercato Inter) Robin Gosens fino a qualche giorno fa era uno dei partenti più gettonati. La sua annata in chiaro scuro e qualche interessamento dalla Germania sembravano preludere ad una rapida conclusione della sua avventura in nerazzurro.

La situazione sembra radicalmente mutata dopo la cessione di Onana. L’Inter ha messo incassato una cifra di tutto rilievo, 52,5 mln di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Ciò permette allo staff di guardare al mercato con meno apprensione e Gosens sembra essere il primo a beneficiare di ciò.

La sua cessione, già complicata dalle cifre che ballano (non meno di 18 milioni), comporterebbe la necessità di individuare sul mercato il suo sostituto. Secondo Sportitalia in casa nerazzurra sta crescendo la convinzione di non privarsi di Gosens anche perchè conosce già ambiente e compagni. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far cambiare idea a Marotta e C.