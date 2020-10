Mercato Inter, Marchetti:" Zero offerte per Alonso, Nainggolan in stand by"

Ultimi giorni di mercato ed ultime trattative da concludere sia in entrata che in uscita per l'Inter. I dirigenti nerazzurri stanno avendo numerosi incontri e contatti negli ultimi giorni, soprattutto per ciò che riguarda due importanti trattative: quella per Marcos Alonso dal Chelsea e quella per Nainggolan al Cagliari.

A spiegare lo stato dell'arte delle trattative, l'esperto di mercato Luca Marchetti dagli studi Sky:" Alonso è un giocatore che piace molto all'Inter che però non ha ancora presentato offerte al Chelsea, anche perchè la cessione in prestito al Rennes di Dalbert non è ancora ufficiale. Il discorso Marcos Alonso verrebbe preso solo in seguito e solo se si presentassero occasioni vantaggiose come un prestito con diritto di riscatto".

Capitolo Nainggolan:" In questo momento il centrocampista belga ha l'accordo con il Cagliari, ma il Cagliari non lo ha ancora con l'Inter. L'impressione è che per questa trattativa non ci sia una via di mezzo: o si fa alle condizioni del Cagliari o alle condizioni dell'Inter, altrimenti non se ne fa nulla".