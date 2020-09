Mercato Inter, Marcelo Brozovic fuori dal progetto nerazzurro?

Il mercato dell'Inter resta molto aperto e si fa incandescente. Se in entrata è pronto a trasformarsi finalmente in realtà il colpo Vidal, in uscita ci sono diversi nomi. In primis gli esuberi, poi nomi importanti per fare cassa ed inseguire gli obiettivi di mercato designati da Conte e società.

Marcelo Brozovic è il nome più eccellente tra quelli in uscita. Il croato può garantire un importante incasso economico per la società nerazzurra e inoltre non fa più parte del progetto tecnico di Antonio Conte, cosa ribadita ai suoi agenti.

Per il suo futuro lontano da Milano, nonostante le smentite del tecnico Kovac, resta viva la pista Monaco, ma i monegaschi offrono solo un prestito con diritto di riscatto, cosa che l'Inter non accetta volendo solo una cessione definitiva per monetizzare e reinvestire i soldi su Kantè o un nome in alternativa.