Mercato, Inter ma non solo: i movimenti delle rivali (e del Liverpool)

Mercato, da qualche giorno è iniziata la sessione invernale e i nerazzurri sarebbero particolarmente a caccia di un’alternativa a Ivan Perisic sulla fascia sinistra. I nomi in lizza sarebbero sempre i soliti: Kostic, Bensebaini e Digne. Attenzione ad eventuali colpi a sorpresa, specialmente per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo aver preso Onana starebbero monitorando con attenzione il mercato dei parametri zero.

Inter, ma non solo, diamo una panoramica sui movimenti delle rivali nerazzurre. Partiamo dalla Juventus, alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo l’infortunio di Federico Chiesa. Nel mirino bianconero ci sarebbero diversi giocatori: tra cui l’ex nerazzurro Icardi, Azmoun dello Zenit e Aubameyang dell’Arsenal. Il Milan, invece, sarebbe al lavoro per un difensore centrale di qualità in grado di sostituire il lungodegente Kjaer. Il nome in cima alla lista di Maldini sarebbe quello di Botman del Lille ma prima bisognerà fare i conti l’alta richiesta economica del club francese . Per questo motivo i rossoneri starebbero sondando altri centrali: Diallo del PSG, Bailly del Manchester United e il giovane Viti dell’Empoli.

Passiamo al Napoli: i partenopei hanno già chiuso per Tuanzebe del Manchester United e starebbero pensando anche ad un rinforzo in mezzo al campo. Il primo grande colpo di questa sessione lo ha fatto l’Atalanta con Boga dal Sassuolo. Molto attiva la Roma dì Jose Mourinho che ha già preso Maitland-Niles dal Liverpool ed è pronta a chiudere anche per Sergio Oliveira del Porto. Attenzione anche al mercato Liverpool, avversario in Champions dei nerazzurri, che ha messo nel mirino Gavi del Barcellona e Luis Diaz del Porto.