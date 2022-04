Mercato Inter, Lukaku torna in nerazzurro? Doccia fredda per il belga

Mercato Inter, Romelu Lukaku sogna di ritornare in nerazzurro.

L'attaccante belga, la scorsa estate, ha deciso di trasferirsi nella squadra che lo ha fatto conoscere al grande calcio europeo, ovvero il Chelsea, per la cifra di 115 milioni di euro. Ma la sua esperienza a Londra non sta andando come previsto e, soprattutto dopo la sua intervista dove ha ammesso candidamene di voler ritornare all'Inter nella prossima stagione, ha rotto con l'ambiente e con la squadra, non fornendo prestazioni all'altezze ed essendo lasciato fuori spesso e volentieri dal tecnico Tuchel.

Ma la sua voglia di tornare a Milano, come bene spiega il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, nel suo 'The Here We Go Podcast', deve scontrarsi con la realtà dei fatti attuali. Infatti, anche il giornalista ammette che il belga vuole tornare all'Inter, ma al momento è un'operazione impossibile per tutte le vicende che stanno coinvolgendo la proprietà del Chelsea. Pertanto, anche volendo, al momento i nerazzurri non avrebbero nessun interlocutore, magari qualcosa potrebbe cambiare verso giugno, ma ad oggi la situazione è completamente ferma.

Doccia fredda, dunque, per Romelu Lukaku che rimpiange il suo periodo in nerazzurro. Dal canto suo, da viale della Liberazione, sono pronti a cogliere ogni occasione, ma al momento i nomi per il reparto avanzato sono altri, con quello di Gianluca Scamacca, come ammesso dallo stesso Giovanni Carnevali, in cima alla lista di Beppe Marotta e di Piero Ausilio. Vedremo se cambieranno i piani in vista dell'estate e se ci potrà essere un ritorno di fiamma per Lukaku questa estate che porterebbe ad un clamoroso ritorno.