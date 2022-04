Mercato Inter, Lukaku torna? Biasin descrive tutta la situazione

Mercato Inter, Fabrizio Biasin parla del futuro di Romelu Lukaku.

Il giornalista di Libero, e molto esperto delle cose di casa Inter, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto delineare la situazione che si prospetta intorno all'attaccante belga, attualmente al Chelsea, che, dal canto suo, vuole tornare in nerazzurro e da quando è a Londra non ne ha mai fatto mistero alcuno. Per Biasin, infatti, il giocatore si sarebbe esposto in maniera diretta addirittura con i dirigenti, sostenendo di essere disposto anche a tagliarsi l'ingaggio per venire incontro alle casse del club nerazzurro.

Di fatto, però, il suo agente, Federico Pastorello, sempre secondo Biasin, vorrebbe piazzarlo altrove e non all'Inter, con la dirigenza nerazzurra, capeggiata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, non proprio convinta di andare sul giocatore rimanendo al momento tiepida su questa opzione. Sicuramente, dopo quanto accaduto la scorsa estate, ripensare ad un ritorno di Big Rom non è semplice, anche perchè pensare che il Chelsea, una volta risolte le proprie problematiche societarie, possa dare in prestito un giocatore pagato 115 milioni di euro, di cui 80 devono essere ancora versati, alla stessa squadra che glielo ha ceduto, risulta parecchio complicato.

Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, ma di sicuro la volontà di Lukaku è chiara ed il pentimento di aver lasciato Milano la scorsa estate è molto forte. Adesso la pista rimane molto complicata e la dirigenza vuole pensarci bene, soprattutto tenendo un occhio al bilancio visto l'alto ingaggio del giocatore. Ecco perchè, al momento, ci sono altri due nomi più papabili per il reparto avanzato, come quello di Beto dell'Udinese e quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo.