di Redazione, pubblicato il: 23/06/2023

(Mercato Inter) Se quella della Gazzetta dello Sport è stata una provocazione magari può riuscire anche simpatica. In caso contrario non è scorretto parlare di notizia inventata. Lukaku al Milan non esiste, non c’è trattativa, non c’è nulla. Lo chiarisce in maniera esplicita Gianluca Di Marzio su Sky Sport iniziando il proprio commento con parole chiare “Rispettando tutte le fonti di informazione a noi non risulta che Romelu Lukaku abbia dato aperture ad altri club, fra cui il Milan.”

Per poi argomentare con altrettanta chiarezza “Lui vuole andare all’Inter, lui aspetta una mossa. È chiaro che l’Inter lo vuole in prestito, il Chelsea ha altre offerte e ha rifiutato. Lukaku vuole l’Inter, il Milan magari un tentativo l’ha fatto ma mi sembra strano perché cozza col progetto giovani e un tetto ingaggi stabilizzato fra i cinque e i sei milioni con Rafael Leao. Lukaku al Chelsea guadagna dodici milioni, andrebbe comunque quello che è il tetto ingaggi fissato dal Milan per un giocatore di trent’anni. Che il Chelsea ha a bilancio ancora a sessantacinque milioni. Mi sembra un qualcosa che non possa realizzarsi, al di là della volontà del giocatore che non c’è».