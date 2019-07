Mercato Inter: Lukaku, nel post partita Conte si sbilancia

Nonostante la sconfitta nella prima partita valida per l'ICC contro il Manchester United, è ancora il mercato a tenere banco, anche nel post partita. Alla domanda sul possibile arrivo di Lukaku in nerazzurro, Antonio Conte ha espresso una "speranza" che dice molto.

"Sapete quello che penso di Lukaku, l’ho già detto. Ma non è giusto parlare di un calciatore che al momento è del Manchester United. Bisogna avere il massimo rispetto il suo club, per Lukaku stesso e anche per i miei giocatori. A me Lukaku piace molto, sarebbe un grande colpo per l’Inter. La mia speranza è quella di portarlo a Milano, ma bisogna trovare un accordo con il suo club”.