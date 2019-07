Mercato Inter: Lukaku, Marotta può chiudere la partita in una mossa

La Gazzetta dello Sport fotografa la strategia dell’Inter per assicurarsi Romelo Lukaku, primo ed unico candidato al momento per sostituire Icardi. Secondo il quotidiano milanese la prossima settimana dovrebbe andare in scena l’incontro tra i due club, mentre l’Inter sarà già in ritiro a Lugano ma prima della partenza per l’Asia del 16 luglio. “Ci siamo. Perché l’Inter è pronta a cambiare strategia su Romelu Lukaku, passando ai fatti dopo un corteggiamento che va avanti da settimane. La trattativa sta per entrare nel vivo” .

Lo United sembra non smuoversi dalla richiesta iniziale di 75 milioni di sterline, pari a 83 milioni di euro, mentre l’Inter sta cercando di abbassare la cifra intorno ai 60. Lo United non accetta contropartite tecniche, si chiamino Perisic o Icardi, chiedendo soltanto contanti, anche perché con quei soldi dovrà poi andare sul mercato a cercare Pepè.

“Come si chiuderà il cerchio? L’Inter, se vuole mantenere l’impalcatura di un prestito con obbligo di riscatto, deve dar peso alla cifra iniziale sul piatto. A questo punto sarà curioso capire se Lukaku sarà davvero domani sul volo che porterà la squadra di Solskjaer in Australia. Se il belga restasse in Inghilterra, per l’Inter vorrebbe dire traguardo più vicino. Ma i segnali provenienti da Manchester ieri portavano comunque a una partenza del belga coi compagni di squadra