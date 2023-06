Mercato Inter, Lukaku in bilico, troppe differenze con lo scorso anno

di Redazione, pubblicato il: 21/06/2023

(Mercato Inter) Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter un anno fa girò tutto intorno alla volontà del giocatore di tornare in nerazzurro.

La situazione attuale è assai diversa come fa rilevare Marco B1arzaghi su Sky Sport.

Innanzitutto l’allenatore del Chelsea. Il rapporto del belga con Tuchel era già ampiamente compromesso prima del mercato, la cessione in prestito all’Inter tornò utile a tutti anche perchè non c’erano alternative.

L’arrivo di Pochettino sulla panchina dei Blues potrebbe cambiare molto ma l’elemento decisivo si chiama Arabia. Il club londinese avrebbe tutto l’interesse a monetizzare la cessione di Lukaku cosa che l’Inter non può garantire.

Sarà di nuovo decisiva la volontà del centravanti: avranno la meglio i soldi orientali o l’affetto per l’Inter?

Pochi giorni saranno sufficienti per la risposta definitiva.