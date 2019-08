Mercato Inter: Lukaku alla Juve una fortuna per i nerazzurri ?

Lukaku alla Juventus non dovrebbe mettere l'Inter in ambasce, anzi. Questo il parere della Gazzetta dello Sport che propone una riflessione di ordine tattico sul miglioramento della fase offensiva che la squadra nerazzurra potrebbe avere con l'innesto di Cavani anzichè quello del belga.

Tutto ruota intorno alla figura ed alle caratteristiche di Edin Dzeko, il cui trasferimento in nerazzurro dovrebbe ricevere una accelerata proprio in conseguenza dell'accordo tra bianconeri e Manchester United per lo scambo Lukaku-Dybala.

"Dzeko negli anni si è costruito una solida fama di centravanti-torre, forte fisicamente e capace di farsi largo in aree affollate", Ma con il passare delle stagioni il gioco del bosniaco si è evoluto, permettendogli di rivestire in modo strepitoso quel ruolo di "regista d'attacco" fondamentale nella trequarti avversaria. Dopo aver ricordato la prestazione davvero spettacolare offerta da Dzeko proprio a San Siro nello scorso mese di aprile nel pareggio per 1 a 1 con i nerazzurri di Spalletti, la Gazzetta evidenzia che proprio queste caratteristiche ne farebbero il compagno ideale per Cavani, "che dà il meglio di sé quando può distendere la falcata in progressione.Dzeko potrebbe essere il trampolino di lancio dell’uruguaiano e poi, a seconda degli sviluppi dell’azione, andare a raccoglierne l’assist. Una coppia interscambiabile e duttile."

Solo l'età dei due potrebbe ingenerare qualche dubbio ma la loro esperienza sarebbe una garanzia formidabile per un'Inter desiderosa di tornare ad altissimi livelli fin da subito, considerando anche che Lautaro Martinez sarebbe ottimamente compatibile con entrambi.