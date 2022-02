Mercato Inter, Luiz Felipe ha scelto il suo futuro: firma a un passo

Mercato Inter, sfuma uno dei potenziali colpi a parametro zero per la prossima stagione: Luiz Felipe non rinnova con la Lazio ed ha scelto il suo nuovo club.

Come riportato dal quotidiano catalano Marca, il difensore avrebbe deciso di accettare l’offerta del Betis Siviglia. Il brasiliano, in scadenza di contratto al prossimo giugno con la Lazio, firmerà presto un contratto quadriennale con il club andaluso. Il nome di Luiz Felipe è stato più volte accostato ai nerazzurri in questi ultimi mesi ma non ci sarebbe mai stato un tentativo concreto nonostante il noto apprezzamento nei suoi confronti di Simone Inzaghi.

L’Inter, intanto, sarebbe sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione e lo avrebbe individuato in Gleison Bremer del Torino, che nonostante il recente rinnovo, verrà ceduto in estate per tentare l’esperienza in una big. Il centrale sarebbe ritenuto il profilo ideale per caratteristiche tecniche ma per acquistarlo bisognerà battere la folta concorrenza e soprattutto fare i conti con Urbano Cairo. Il patron granata, infatti, vorrebbe incassare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro con la speranza di scatenare una vera e propria asta. L’Inter sarebbe al momento il club in pole position ma si starebbe comunque guardando intorno per non farsi trovare impreparata nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere l’affare. Resta nel mirino anche Matthias Ginter del Borussia M’Gladbach, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione, ma sulle sue tracce ci sarebbero Bayern Monaco, Barcellona e alcuni club di Premier.