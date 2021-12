Mercato Inter, Luiz Felipe ed il rinnovo: novità importante per il centrale

Mercato Inter: Luiz Felipe e la Lazio continuano a trattare il rinnovo.

Il difensore della squadra biancoceleste, tornato dopo l'infortunio, ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e oramai da tempo sta trattando con la società per prolungare il suo rapporto, ma la quadra è sempre stata complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, ci sono delle novità per quanto riguarda questa trattativa, perchè al difensore italo-brasiliano, che potrebbe essere convocato da Roberto Mancini per l'Italia come oriundo, è arrivata una nuova offerta.

Il presidente Claudio Lotito, infatti, avrebbe alzato la sua proposta per il difensore, anche se la stretta di mano definitiva non c'è stata. Questo perchè il giocatore vorrebbe un aumento dello stipendio che sia in linea con quello avuto da Acerbi, mentre la Lazio si ferma a cifre più basse, anche se, come detto, la proposta avanzata è stata aumentata. C'è ancora distanza, anche se le parti hanno avuto un lieve riavvicinamento, ma il rischio di perdere il giocatore tra la sessione di mercato di gennaio e quella estiva è ancora molto elevata.

Tra le squadre interessate non c'è il Milan, come era stato detto da tanti tempo fa, mentre ci sarebbe l'Inter con Simone Inzaghi che vorrebbe fare in modo di avere uno dei suoi pupilli in rosa. Interdipendenza, in una sua esclusiva, aveva indicato quello di Luiz Felipe come un nome molto caldo per la prossima stagione da acquistare a parametro zero, vedremo se la trattativa arriverà a buon fine oppure se ci si fermerà soltanto a dei sondaggi.