Mercato Inter, Luis Alberto? La risposta di Sarri non lascia più dubbi

Inter news: Luis Alberto è sempre più lontano dalla Lazio.

Il calciatore spagnolo, da sempre richiesto da Simone Inzaghi come rinforzo per il suo centrocampo, potrebbe lasciare i biancocelesti. Il rapporto con Maurizio Sarri non decolla e le panchine delle ultime uscite confermano che l'addio non è poi cosi scontato.

"Ci sono dei momenti della stagione in cui il collettivo viene prima del singolo, spero di risolvere presto i nostri problemi, in modo che ci possiamo poi permettere anche Luis Alberto." Ha puntualizzato il tecnico toscano durante la conferenza stampa che anticipa il match contro la Fiorentina.

Eppure, ve lo spieghiamo anche in questo articolo, l'ex Siviglia è stato vicino all'addio già durante la scorsa estate. Inoltre, secondo quanto emerso dalle ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe aspettato delle chiamate provenienti da Milano e addirittura dalla Spagna. Nelle ultime settimane, invece si è anche parlato di un possibile scambio tra il 10 laziale ed Hakan Calhanoglu. Il turco non sta rendendo al meglio da quando è arrivato all'Inter ( ne parliamo qui) e, se non dovesse adattarsi alle idee tattiche del tecnico, potrebbe lasciare la Pinetina. Luis Alberto ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero state anche squadre come Milan e Juventus.