Mercato Inter, Longo vicino all'addio: la sua destinazione

Futuro sempre più lontano dall'Inter per Samuele Longo. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e formatosi in giro per l'Europa in prestito, potrebbe trasferirsi al Deportivo La Coruna.

Secondo La Voz de Galicia infatti, il club spagnolo sarebbe piombato pesantemente sul classe '92 che difficilmente troverebbe spazio nella nuova Inter targata Antonio Conte.

Il tecnico leccese, senza contare l'esiliato Mauro Icardi, per l'attacco ad oggi per la prima squadra ha a disposizione solo Matteo Politano e Lautaro Martinez, ma la dirigenza meneghina è al lavoro per fornire a Conte qualche altro attaccante. Sotto questo punto di vista, restano in lizza i nomi del solito Romelu Lukaku e di Edin Dzeko.