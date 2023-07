Mercato Inter, l’offerta per Lukaku è partita, sara’ decisiva?

di Redazione, pubblicato il: 13/07/2023

(Mercato Inter) La nuova offerta per Lukaku è stata recapita al Chelsea. 30 milioni di euro più bonus per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti belga. Gianluca Di Marzio riferisce che l’Inter ha rotto gli indugi per cercare di chiudere la complessa vicenda di mercato prima di lunedì. A quella data il centravanti e gli altri nazionali si dovranno unire al resto della truppa per la preparazione e Inzaghi spera di avere la rosa al completo.