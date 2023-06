Mercato Inter, l’offerta per Brozovic dall’Arabia è deludente

di Redazione, pubblicato il: 20/06/2023

(Mercato Inter) Gianluca Di Marzio su Sky Sport annuncia che l’offerta dall’Arabia per Brozovic è arrivata. 15 milioni di euro, una cifra non in linea con altre recapitate a giocatori anche di minor valore del croato. Ovviamente se l’affare andasse in porto si aprirebbe immediatamente lo scenario che porterebbe Frattesi in nerazzurro, ma servono ben altre proposte economiche per privarsi di un top come Brozovic. La trattativa con l’Al-Nassr andrà avanti nei prossimi giorni