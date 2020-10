Mercato Inter, Locatelli spegne le voci:" Felice di restare al Sassuolo"

Intervistato, dopo la partita casalinga contro il Crotone - in cui è risultato essere il migliore in campo - Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, spegne ogni voce di mercato che lo riguardano. Negli ultimi giorni alcune voci avevano avanzato un ipotetico interesse da parte dell'Inter, soprattutto se fosse partito Marcelo Brozovic.

Ecco le parole del talento della Nazionale italiana ai microfoni di Sky Sport:" L'interessamento delle altre squadre mi spinge a fare sempre meglio. Già in passato i giornali mi hanno addossato grandi responsabilità, ma non ero ancora pronto. Ora lo sono e lavoro con una consapevolezza diversa. Sono molto felice di poter rimanere a Sassuolo sia per il mister, sia perchè possiamo fare una bella stagione".

Porte chiuse, quindi, per il centrocampista neroverde. Se ne riparlerà la prossima stagione.