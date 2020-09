Mercato Inter, lo Zenit ci prova per Eriksen. Quale futuro per il danese?

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Christian Eriksen sarebbe finito nel mirino dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo avrebbe effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. La valutazione del giocatore è comunque molto alta e al momento non sarebbe ancora stata avviata nessuna trattativa.

Il centrocampista danese, acquistato dall’Inter lo scorso gennaio per 20 milioni di euro, ha deluso le aspettative in questi primi mesi in nerazzurro, trovando qualche difficoltà di adattamento nel 3-5-2 utilizzato da Antonio Conte. Le caratteristiche di Eriksen non sarebbero ritenute adatte dal tecnico salentino e per questo motivo rischierebbe di non riuscire a giocare con continuità anche nella prossima stagione.

La volontà del giocatore sarebbe quella di restare ancora in nerazzurro e provare a convincere il tecnico a puntare su di lui. La società è consapevole delle potenzialità di Eriksen e per questo non sembrerebbe intenzionata a cederlo. Non è escluso che i nerazzurri possano cambiare idea nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante.