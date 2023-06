Mercato Inter, lo stallo continua gli altri ne approfittano

di Redazione, pubblicato il: 22/06/2023

(Mercato Inter) Una giornata già di per sè complicata con le notizie sulla possibile cessione di Brozovic diventa buia in serata.

La notizia dell’accordo in via di definizione tra Milan e Newcastle per Tonali propone ripercussioni pesanti per il mercato nerazzurro. Con gli 75 milioni (più o meno) in arrivo dall’Inghilterra i rossoneri non avranno difficoltà ad inserirsi pesantemente nella corsa a Frattesi. Si complica dunque la già impervia strada dello staff di mercato interista. Marotta e Ausilio non hanno la delega ad acquistare se prima non si realizzano uscite, una riedizione del caso Bremer sembra più vicina che mai.

Come se non bastasse in contemporanea arriva sempre da oltre manica la notizia che l’Empoli ha praticamente chiuso l’accordo con il Tottenham per la cessione di Vicario. Il portiere friulano era stato indicato come l’indiziato più probabile per sostituire Andrè Onana in caso di partenza di quest’ultimo destinazione Manchester United. Anche su questo fronte i piani dello staff nerazzurro rischiano di saltare.

In un mercato caratterizzato dalla esiguità delle risorse disponibili come quello della serie A chi riesce a procurarsi un tesoretto più o meno sostanzioso ha la possibilità di bruciare i tempi e le operazioni più importanti di chi deve continuamente fare i conti con la calcolatrice alla mano. Proprio per questo motivo l’Inter sembra costretta ad aggiornare continuamente i propri programmi dovendo rinunciare alle pedine più importanti per rivolgere l’attenzione ai piani B di ogni ruolo.