Mercato Inter, lo Sporting molla Joao Mario e vira su un altro obiettivo

Ancora incerto il futuro di Joao Mario, fuori dal progetto nerazzurro e alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il centrocampista, reduce da una buona stagione in prestito allo Sporting Lisbona con cui ha vinto il campionato portoghese, è in scadenza di contratto con i nerazzurri tra un anno e per questo motivo dovrebbe necessariamente essere ceduto a titolo definitivo in questa sessione di mercato per evitare di perde lo a zero in futuro.

L’intenzione del giocatore sarebbe stata quella di restare allo Sporting, ma il club portoghese non è riuscita a trovare l’intesa economica con l’Inter. I Leoes, infatti, non avevano intenzione di spendere i 7/8 milioni richiesti dai nerazzurri a causa del delicato momento economico e avrebbero deciso di non acquistarlo più. Stando a quanto riportato da O Jogo, i Leoes avrebbero deciso di virare su un altro obiettivo per il centrocampo e sarebbero vicinissimi all’acquisto di Manuel Ugarte del Famalicão. Il 20enne uruguaiano ha prezzo nettamente minori rispetto a quelli di Joao Mario e sembrerebbe destinato a prendere il suo posto in rosa.

L’agente del giocatore Federico Pastorello, intanto sarebbe al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero Villareal e Nizza ma attenzione anche ad un possibile affondo del Benfica. L'Inter vorrebbe incassare almeno 7 milioni di euro dalla sua cessione e sarebbe in attesa di offerte ufficiali