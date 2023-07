Mercato Inter, lo Shakhtar esagera, Trubin come Skriniar?

di Redazione, pubblicato il: 15/07/2023

(Mercato Inter) Per Onana al Manchester United si attende ormai solo l’ufficialità, dalle prossime ore la porta dell’Inter resta senza padrone. Il club nerazzurro si sta muovendo in due direzioni, con il Bayern sta trattando Sommer ma è Anatoliy Trubin l’obbiettivo principale anche in ottica futura.

Il portiere ucraino andrà a scadenza di contratto a giugno 2024 dunque già da gennaio potrebbe accordarsi a parametro zero con altri club. L’Inter sta pensando di presentare un’offerta di 12 milioni di euro offerta però che lo Shakhtar pare intenzionato a non prendere in considerazione valutando il portiere almeno il triplo.

A fronte di ciò si apre una fase che riporta alla mente quanto già avvenuto lo scorso anno con Skriniar anche se a parti invertite. Stavolta sarebbe l’Inter a non affondare la trattativa per il momento, in attesa dei prossimi mesi quando Trubin potrà essere considerato un parametro zero.