Mercato Inter, lo sforzo per Pavard è enorme, segnale positivo

di Redazione, pubblicato il: 21/08/2023

(Mercato Inter) La trattativa per Pavard è arrivata al momento decisivo. Le ultime notizie parlano dell’offerta nerazzurra salta a 33 milioni di euro bonus compresi. La richiesta del Bayern era di 35, le distanze sono ormai annullate. E’ da sottolineare lo sforzo che il club nerazzurro sta mettendo sul tavolo per assicurarsi il nazionale francese. Chi tra tifosi e addetti ai lavori sosteneva che le trattative per Lukaku e Samardzic fossero solo operazioni di facciata per mancanza di risorse è servito. Le condizioni economiche del club sono chiare ma da qui a pensare alla volontà della società di risparmiare sulle entrate di Brozovic, Onana ecc. ne corre.

Proprietà e dirigenza lanciano un segnale chiaro: l’Inter vuole concorrere su tutti i fronti come lo scorso anno. La seconda stella è obbiettivo già dichiarato, l’avventura di Champions dipenderà per ora dal sorteggio del prossimo 31 agosto, con Pavard e, eventualmente, Alexis Sanchez al posto di Correa, la rosa a disposizione di Inzaghi sarà decisamente più completa rispetto alla stagione scorsa. La sfida può essere lanciata.