Mercato Inter: lo scambio tra i due giocatori non è fantacalcio

Conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, poi in casa Inter la farà da padrone il mercato. Sia in entrata, che in uscita, la dirigenza nerazzurra farà alcune operazioni. Aspettando di sapere chi sarà il tecnico nella prossima stagione, con le voci su Conte che continuano ad essere insistenti, l'Inter ha piazzato il primo colpo in entrata, con l'arrivo di Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid.

Manca solo l'ufficialità, poi il difensore uruguaiano inizierà la sua avventura con la maglia nerazzurra. Tra i tanti rumors di mercato, c'è ancora vivo lo scambio Dybala-Icardi. Il fantasista bianconero potrebbe lasciare Torino, l'attaccante nerazzurro, che ancora oggi ha ribadito la sua permanenza all'Inter, potrebbe non essere in cima alla lista di Conte, nel caso in cui l'ex tecnico del Chelsea arrivi sulla panchina nerazzurra.

Dagli studi di Sky Sport 24, Compagnoni ha commentato l'ipotesi dello scambio tra Dybala e Icardi. Il giornalista ha spiegato come Conte preferisca Lukaku e Dzeko nel ruolo di centravanti. La possibilità di questo scambio non è fantacalcio, come detto da Compagnoni. Le sue parole: "Lo scambio Dybala-Icardi non è fantacalcio".