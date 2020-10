Mercato Inter, Liverani:” Darmian eccezionale, è quasi ufficialmente dell’Inter”

Alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona, il tecnico del Parma, Fabio Liverani, ha risposto alle domande della stampa in conferenza e si è soffermato a parlare di Matteo Darmian, futuro giocatore dell’Inter, ancora al Parma.

Ecco le parole dell’allenatore:” Matteo è un ragazzo eccezionale e questo fa capire la forza che ha questo gruppo. Ha dato la disponibilità a darci una mano, anche se è quasi ufficialmente un giocatore dell’Inter. Come è normale che sia, domani non partirà titolare, anche perché penso sia giusto costruire il Parma con chi rimarrà da qui in avanti”.

Ulteriori conferme, quindi, per il passaggio di Matteo Darmian in nerazzurro, per una trattativa che pare essere oramai in fase di risoluzione.