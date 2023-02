Mercato Inter, linea verde di Marotta: tre nomi per ringiovanire la rosa

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/02/2023

Mercato Inter; novità in vista. L’Inter ha bisogno di rinnovarsi. Simone Inzaghi vuole una rosa, forte, giovane e competitiva. La squadra vista quest’anno ha ritrovato certezze rispetto al 2022 però non è ancora costante. Spesso alcuni blackout difensivi hanno fatto perdere punti importanti in chiave Scudetto ai nerazzurri. Per questo Marotta e Ausilio sono già a lavoro per la prossima stagione.

I due dirigenti nerazzurri vogliono rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Inoltre tanti big potrebbero andar via e per questo vanno fatte delle spese intelligenti e mirate.

Mercato Inter, nuovi nomi per il futuro: le ultimissime

A fine stagione tanti potrebbero andare via. Da Skriniar ormai promesso sposo del PSG a Denzel Dumfries che viste le tante offerte e il prezzo elevato potrebbe lasciare Milano. Secondo Tuttosport ci sarebbero già i nomi dei sostituti con Marotta e Ausilio pronti a ringiovanire la rosa e diminuire il monte ingaggi. In difesa gli obiettivi sono Pavard del Bayern Monaco e Djalò del Lille. Il centrale ex Milan è la risorsa giusta, giovane e forte.

Sulla desta invece se dovesse partire Dumfries si potrebbe ripiegare su Buchanan del Bruges. Al posto di Brozovic invece, che rischia anche lui di lasciare a fine stagione, si monitora Musah del Valencia. Infine occhi puntati su Mitchel Bakker in caso di addio di Gosens. Insomma una vera e propria rivoluzione a giugno, adesso però testa al campo (novità Inter-Udinese).