Mercato Inter, limata l'offerta al club. Feedback su un altro affare

L'Inter continua a lavorare sugli affari a costo zero: priorità a Christian Eriksen, con i nerazzurri che avrebbero alzato l'offerta al Tottenham per il playmaker degli Spurs (15 milioni più bonus per avvicinarsi ai 20 chiesti da Levy).



L'obiettivo sarebbe quello di portare il centrocampista a Milano entro questa settimana, con le due parti che si avvicinano sempre di più. Non solo: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Calciomercato.com, i nerazzurri starebbero sondando il terreno per Mertens del Napoli.



Il feedback al momento congela la pista, dato che il belga avrebbe espresso la volontà di trattare con De Laurentiis il rinnovo. Tanti top club su di lui, con l'Inter che continua a monitorare la situazione.