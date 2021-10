Mercato Inter: le parole di Marotta fanno sognare i tifosi

Sassuolo Inter: Giuseppe Marotta ha parlato dei rinnovi di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

Come riportato dal dirigente nerazzurro, tramite i microfoni di Sky Sport, il discorso è valutato dalla società ma ci sono delle tempistiche differenti da rispettare. L'amministratore delegato ha confermato che i calciatori dimostrano tanto attaccamento alla maglia e che si sta svolgendo tutto con molta tranquillità.

E' doveroso ricordare che il croato andrà in scadenza nel 2022 ed avrebbe richiesto, qui altri dettagli, circa 5-6 milioni di euro per continuare il suo percorso alla Pinetina. Si dovrebbe invece trattare di un prolungamento per il collega Lautaro Martinez, al quale sarà sicuramente riconosciuto un adeguamento del salario.

Sono in corso tante valutazione perché anche Milan Skirniar, ne parliamo qui, dovrebbe ricevere la proposta di un rinnovo. Il calciatore è diventato fondamentale nella difesa a tre dopo aver iniziato alla grande questa stagione.

Marotta è intervenuto anche per fare chiarezza dopo l'aggiornamento sul bilancio negativo del 2020-2021 confermando che tutti i club devono invertire il modello per l'emergenza economica causata dalla pandemia. Ha, poi, dribblato i commenti su Oaktree perché la situazione riguarda la proprietà che, però, adesso è "in sicurezza".

Per quanto riguarda le prestazioni altalenanti in Champions League, l'ex dirigente della Juventus ha dettagliato che la squadra si trova in una fase interlocutoria nella quale non si possono esprimere delle valutazioni definitive. Qui troverete anche il parere di Stefan De Vrij sulla Champions League.