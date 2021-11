Mercato Inter, le manovre in avanti passano da Sanchez: tutti i nomi

Mercato Inter: tutto passa attorno ad Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno, nelle ultime settimane, non ha mai nascosto la sua volontà di provare una nuova esperienza visto che, dopo la partenza di Romelu Lukaku, si aspettava una centralità all'Inter che non è arrivata in termini di impiego in campo. Ecco che, una sua eventuale partenza, che non era ammessa dagli agenti fino a qualche tempo fa, adesso potrebbe essere presa in considerazione. Gli apprezzamenti per l'attaccante cileno non mancano per nulla, soprattutto per quanto riguarda la Premier League e la Liga Spagnola, con Atletico Madrid e Barcellona che vorrebbero portarlo in Spagna - leggi qui le ultime novità.

Nel caso in cui ci dovesse essere l'addio all'Inter da parte di Sanchez, secondo quanto riportato dal sito tematico Calciomercato.com, ecco che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già in mente i calciatori su cui puntare per sostituirlo. Il primo nome è di certo quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo - leggi qui le ultime sul giovane -, pallino dei dirigenti e che potrebbe arrivare a gennaio. Ma non è l'unico nome dal Sassuolo, visto che da viale della LIberazione non hanno mai perso di vista le prestazioni di Gianluca Scamacca che dopo una bella stagione in prestito al Genoa, sta consolidando il suo percorso di crescita.

Sempre per restate in tema di italiani, non è da scartare il nome di Andrea Belotti del Torino. Il capitano granata ha il contratto in scadenza a giugno del 2022 e a gennaio potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo. Altro nome da non trascurare è quello di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach che la scorsa estate era stato trattato a lungo da parte dei nerazzurri, ma un brutto infortunio, che lo ha tenuto fuori per due mesi, ha fatto saltare tutto, permettendo all'Inter, poi, di acquistare Joaquin Correa dalla Lazio. Vedremo cosa ne sarà di questi nomi, quel che è certo è che la strategia di mercato è già ben delineata.