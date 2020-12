Mercato Inter, le condizioni per arrivare a Emerson Palmieri

Che l'Inter sia interessata ad acquistare anche un esterno sinistro, è cosa oramai nota fin dalla scorsa estate. Antonio Conte pare non essere stato convinto dalle prestazioni discontinue di Ivan Perisic, preferendogli più volte Ashley Young.

Proprio per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Emerson Palmieri è ancora un nome buono per il mercato della società nerazzurra - ma non solo, sull'italo-brasiliano c'è anche il Napoli. Trattare con il Chelsea, però, è una cosa molto complessa vista la potenza economica che ha alle spalle e le non particolari esigenze di effettuare cessioni fin da subito.

Per convincere i blues, infatti, le condizioni sono quelle dell'acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, cosa che al momento nessuna società italiana può fare.