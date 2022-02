Mercato Inter, le big europee su Bremer: la posizione dei nerazzurri

Mercato Inter, i nerazzurri sono sereni su Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano del Torino classe 1997, in questa stagione, sta dimostrando di essere uno dei migliori del campionato nel proprio ruolo e proprio per questo sta attirando tantissimi occhi da parte delle big europee, tra cui anche l'Inter. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra è al lavoro da tempo per il giocatore e sta tentando una sorta di manovra di accerchiamento con l'agente, con il giocatore e con il Torino per addivenire ad un accordo in vista di giugno.

Infatti, sempre secondo le ultime indiscrezioni, in estate potrebbe partire Stefan de Vrij per permettere alla società di effettuare una grande plusvalenza e soldi freschi da rinvestire in sede di mercato. Di fatto, però, come anticipato, sul giocatore ci sarebbero anche altre squadre pronte a investire su di lui e questo potrebbe creare qualche problema alla società nerazzurra. Di fatto, però, lato Inter, non ci sono motivi di sconforto in tal senso perchè si ha la piena consapevolezza di stare portando avanti nella giusta maniera questa trattativa e di poter arrivare alla felice conclusione in vista dell'estate.

Vedremo se davvero Bremer sarà un giocatore nerazzurro oppure qualche big europea scenderà in campo con tanti soldi da investire. Di sicuro la società vuole provare in ogni modo a rafforzare il reparto arretrato e a farlo con il brasiliano. La programmazione è già iniziata da tempo, i nomi sono fissi nella testa di Beppe Marotta e di Piero Ausilio, pronti a raccogliere l'occasione.giusta per far raggiungere un livello ulteriore alla rosa di Simone Inzaghi per poter raggiungere un ulteriore alto livello.