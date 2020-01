Mercato Inter - Lazaro vicinissimo all'approdo in Premier League

Valentino Lazaro si appresta a cambiare casacca: il laterale nerazzurro sarebbe vicinissimo all'approdo in Premier League. A spuntarla alla fine è il Newcastle, con gli inglesi che battono la concorrenza teutonica targata Lipsia (quest'ultimo in vantaggio nella giornata di ieri nella corsa all'austriaco).



Sembrava essere scontato il ritorno in Germania, ma ora il club britannico sembrerebbe in procinto di chiudere l'affare. La formula sarebbe quella del prestito (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni. Porte girevoli in casa Inter, specialmente per quanto concerne il centrocampo e le corsie.



Dopo l'approdo (diventato ufficiale nella giornata odierna) di Victor Moses un altro esterno chiude le valigie, stavolta lasciando a titolo temporaneo il club targato Suning. A riportarlo è GianlucaDiMarzio.com