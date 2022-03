Mercato Inter, Lautaro via a giugno? La società ha le idee molto chiare

Mercato Inter, la società punta fortemente su Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato nella giornata di oggi dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime settimane c'è stato un grande chiacchiericcio attorno all'attaccante argentino e ad un suo eventuale futuro lontano dalla maglia nerazzurra, con l'Atletico Madrid pronto a farsi sotto per averlo nel prossimo mercato estivo. La realtà, però, almeno fino a questo momento, è ben diversa, perchè da viale della Liberazione fanno sapere di non avere nessuna intenzione di cedere il Toro.

Infatti, sempre secondo l'emittente, Beppe Marotta e Piero Ausilio, puntano parecchio su un giocatore che ha ancora tantissimi margini di miglioramento e che può dare ancora tantissimo alla maglia nerazzurra. E' vero che il girone di ritorno dell'argentino non è stato all'altezza del suo valore, ma è altrettanto vero che la società ha dimostrato fiducia nei suoi confronti con un rinnovo a lungo termini e a cifre molto importanti per un ragazzo di 25 anni. Di fatto, come per tutti i giocatori della rosa, l'unico caso in cui l'Inter considererà una cessione del giocatore, sarà solo per un'offerta davvero irrinunciabile.

Vedremo se tutto questo accadrà, ma di sicuro l'Inter non vuole mollare affatto in maniera così semplice uno dei suoi punti di forza della squadra, e che rappresenta anche il capocannoniere dell'Inter rosa nerazzurra. Un giocatore che è cresciuto tanto e che può ancora farlo e svilupparsi in un ruolo meno da seconda punta e più da centravanti, entrando ancora di più nel vivo del gioco della squadra e cercando di evitare quelle pause in certi momenti della stagione che troppo spesso lo hanno contraddistinto.