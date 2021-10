Mercato Inter, Lautaro rinnova: le parole che fanno impazzire i tifosi

Mercato Inter: Lautaro Martinez manda un messaggio ai tifosi.

L'attaccante argentino, nella giornata di oggi, ha prolungato il suo contratto con l'Inter, che scadeva il 30 giugno del 2023, fino al 30 giugno del 2026, passando da un ingaggio di 2,5 milioni di euro all'anno ad uno da 6 milioni di euro più bonus, divenendo uno dei giocatori più pagati della rosa nerazzurra. A darne l'ufficialità, la stessa Inter attraverso i suoi canali social, all'interno del quale Lautaro Martinez, ha voluto lanciare un messaggio ai propri tifosi per festeggiare questo nuovo traguardo. Ecco le parole del Toro: "Ciao, sono molto contento di restare qui per lungo tempo e vi mando un forte abbraccio. Forza Inter, ci vediamo allo stadio!".

Parole che di sicuro faranno felici i tanti tifosi interisti, ma anche un'altra notizia può essere accolta positivamente dal tifo nerazzurro. Infatti, è notizia della serata l'accordo trovato tra l'amministratore delegato Beppe Marotta e la società fino al 2025. Un accordo molto importante, che fa si che l'Inter possa avere la continuità dirigenziale che gli ha permesso di poter ribaltare le gerarchie del campionato italiano, costruendo una squadra capace di riportare a Milano lo scudetto della passata stagione - a tal proposito, leggi qui la notizia. Anche in questo caso si attendono le ufficialità, così come si attendono quelle per il prolungamento degli altri big della rosa nerazzurra.

Intanto, Beppe Marotta, è già al lavoro anche per rafforzare la rosa in vista del mercato di gennaio. Infatti, l'amministratore delegato dell'Inter ha promesso due colpi a Simone Inzaghi per completare la rosa. I reparti da rinforzare sono quelli del centrocampo, per cui il primo nome nella lista dei dirigenti di viale della Liberazione è quello di Gonzalo Villar, oramai separato in casa della Roma - leggi qui le ultime -, e quello dell'attacco, con il nome di Gianluca Scamacca del Sassuolo in pole position - leggi qui le ultime sull'attaccante della squadra emiliana.