Mercato Inter, Lautaro rifiuta l’Arsenal: addio ai nerazzurri solo in un caso

Continuano le voci sul futuro di Lautaro Martinez. Il bomber nerazzurro è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 ma i nerazzurri sarebbero da tempo al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto a cifre da top player. Le trattative sarebbero momentaneamente in una fase di stallo a causa del cambio di agente del giocatore e dovrebbero ricominciare entro i prossimi mesi.

Intanto, sulle tracce del numero 10 interista ci sarebbero diversi top club europei. Dall’Inghilterra riportano un serio interesse dell’Arsenal che avrebbe anche tentato un timido approccio con i nerazzurri e l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione . Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Lautaro Martinez avrebbe rifiutato i Gunners e sarebbe disposto a lasciare l’Inter soltanto per andare a giocare in Spagna.

In Liga ci sarebbero tutte le big, ovvero Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid interessate a lui ma non sarebbero ancora arrivate proposte concrete. Come riportano i media spagnoli, la pista al momento più concreta sarebbe quella che porta all’Atletico Madrid di Diego Simeone, ma i colchoneros sarebbero pronti a fare un tentativo concreto soltanto tra un anno, in quanto hanno attualmente in rosa diversi attaccanti e sarebbero al lavoro per il ritorno di Griezmann.