Mercato Inter, lascerà Milano? Di Marzio: "Nessuna apertura"

Il futuro di Mauro Icardi non è ancora definito. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte. Si cerca di trovare una soluzione che vada bene soprattutto al club nerazzurro.

Napoli e Juventus sono le squadre che seguono il centravanti dell'Inter. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di questa situazione.

Al momento Icardi non ha aperto al Napoli. Destinazione non presa in considerazione ora. Da valutare, in casa Napoli, anche una possibile convivenza con Milik, come spiegato dal giornalista di Sky Sport Ugolini.