Mercato Inter: l’Arsenal resiste, scende in campo Balogun. La richiesta del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/08/2023

Mercato Inter, Balogun scende in campo per essere ceduto. Nelle ultime ore, il mercato nerazzurro, sta subendo una decisa sterzata per quanto riguarda le entrate per rimpolpare quelle lacune presenti nella rosa di Simone Inzaghi. Non solo Samardzic, che Marotta e Ausilio preleveranno dall’Udinese dando come parziale contropartita Giovanni Fabbian.

Per il reparto avanzato, c’è la forte candidatura di Gianluca Scamacca. In questi giorni è stata impostata una trattativa con il West Ham che potrebbe concludersi in maniera positiva per 25 milioni di euro più bonus. Ma arrivano delle importanti novità per quanto riguarda un obiettivo dell’Inter. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, non sarebbe del tutto finita per Florian Balogun.

L’attaccante americano sarebbe ancora nel mirino della dirigenza di viale della Liberazione, ma l’arrivo eventuale di Scamacca complicherebbe di molto le cose. Ad avviso del giornalista, lo stesso Balogun sarebbe sceso in campo in prima persona con l’Arsenal, dicendo che non andrà via in prestito, ma anche di abbassare le richieste esose fatte fino ad ora di 45 milioni di euro.

Insomma, il giocatore non vuole rimanere a Londra e vorrebbe una nuova avventura per giocare ed esprimere il suo potenziale. L’Inter potrebbe dargli questa opportunità, ma sicuramente non sarà affatto semplice. Vedremo se l’Arsenal accontenterà il ragazzo e la sua richiesta.