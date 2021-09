Mercato Inter, lampo nelle ultime ore: il possibile ritorno di Coutinho

Mercato Inter: per il dopo Alexis Sanchez in viale della Liberazione starebbero pensando al ritorno di Philippe Coutinho.

La notizia, nelle ultime ore, viene rilanciata da Calciomercato.it. Per il brasiliano, che lo scorso 12 giugno ha compiuto 29 anni, si tratterebbe di un ritorno in maglia nerazzurra. Coutinho ha infatti giocato, giovanissimo, nell'Inter fra il 2010 e il 2013: 28 presenze e tre reti intervallate dall'esperienza all'Espanyol (16 apparizioni, cinque gol). Dopodiché avvenne la milionaria (e forse frettolosa?) cessione al Liverpool. Coutinho, ad Anfield Road, si consacrò a livello mondiale: in cinque anni totalizzò infatti 152 partite 'condite' da 41 centri. A quel punto sul brasiliano mise gli occhi il Barcellona. Dopo la prima stagione in Catalogna ci fu poi il prestito al Bayern Monaco e il seguente ritorno al Camp Nou. E, ora, proprio il Barcellona potrebbe 'liberarsi' di Coutinho.

Quale sarebbe l'osatcolo per un suo ritorno a Milano? L'elevato ingaggio. Ma, stando alle voci che si rincorrono in queste ore, proprio la società catalana potrebbe contribuire al pagamento - vista la crisi del club - a una parte dell'ingaggio pur di alleggerire comunque il 'peso' sulle sue casse. Non solo. Sanchez, attualmente, ha uno degli ingaggi più onerosi dell'Inter: negli ultimi due anni ha infatti guadagnato circa 12 milioni di euro (siglando 11 reti). Insomma: potrebbe essere un affare per entrambe le società. A quanto si apprende, su Coutinho ci sarebbe anche l'interesse del Milan che, già durante la scorsa stagione, cercava un trequartista con determinate caratteristiche. Coutinho, però, pare sia propenso a preferire il nerazzurro, dopo un bel ricordo dato e avuto e dalla bella atmosfera respirata allo stadio San Siro. Quello che a oggi, giovedì 30 settembre, sembra certo è che Coutinho non è mai sparito dai radar della dirigenza dell'Inter.

L'Inter, intanto, starebbe cercando di piazzare un colpo già per gennaio: Gonzalo Villar, centrocampista della Roma. Motivo? Trovare un'alternativa sia a Marcelo Brozovic sia ad Hakan Çalhanoğlu. InterDipendenza ha rilanciato in esclusiva la notizia come potete leggere in questo articolo dove vi raccontiamo anche del primo contatto fra Villar e il tecnico Simone Inzaghi.