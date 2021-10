Mercato Inter, lampo nella notte! Marotta punta al 'gioiello' dell'Atalanta

Mercato Inter: stando alle ultime indiscrezioni, Giuseppe Marotta avrebbe messo nel mirino un 'gioiello' dell'Atalanta.

Raccontata così, sembrerebbe che i nerazzurri stiano preparando il piano d'assalto a Robin Gosens: il 27enne esterno titolare della Germania. Gosens, purtroppo, deve ora fare i conti con un infortunio che, a quanto appreso, lo terrà per un po' lontano dal terreno da gioco (qui potete trovare ulteriori informazioni). L'obiettivo dell'amministratore delegato nerazzurro è un altro. Stando alla ricostruzione di Cittaceleste (circuito della Gazzetta dello Sport), "il nome tornato sul taccuino è quello di Ruslan Malinovskyi, talento ucraino che tanto piace dalle parti di viale della Liberazione". Ma quanto costa il 28enne di Žytomyr? Il sito spiega che "il prezzo del cartellino per il classe ‘93 si aggira intorno ai 30 milioni. Una cifra che, superato il periodo economicamente più difficile in casa Inter, sarebbe quanto mai giustificata per l’acquisto di un giocatore simile".

Il mercato dell'Inter, nelle prossime settimane, potrebbe avere altre due fiammate. La prima: Gonzalo Villar. Come InterDipendenza vi ha anticipato in esclusiva - qui potete trovare il primo articolo - è il centrocampista spagnolo il principale desiderio di Simone Inzaghi per gennaio. Villar, fuori dalle principali rotazioni della Roma di José Mourinho, rappresenterebbe una valida alternativa sia ad Hakan Calhanoglu sia a Marcelo Brozovic. Proprio Inzaghi, stando all'altra esclusiva di InterDipendenza che potete leggere qui, avrebbe giò contattato Villar per sondare una sua disponibilità (o meno) a trasferirsi lungo la sponda nerazzurra del naviglio.

Non solo.

Nelle ultime ore - ve ne abbiamo dato notizia qui - pare che i destini di Alexis Sanchez e dell'Inter intraprenderanno strade diverse. Per il cileno, che ha l'ingaggio più oneroso della rosa nerazzurra, sarebbero molte le squadre interessate: fra queste ci sarebbero il Marsiglia e il West Ham.