Mercato Inter, lampo improvviso: "Possibile scambio Eriksen-Onana"

Mercato Inter, lampo nella notte: "Possibile scambio fra Eriksen e Onana".

Si può cristallizzare così l'approfondimento pubblicato oggi, mercoledì 3 novembre, da Tuttosport. "L'Inter - scrive Federico Masini - ha messo da tempo le mani su Andrè Onana, 25enne portiere camerunense in scadenza di contratto proprio con quell'Ajax che rappresenta, ad oggi, la destinazione più probabile per Eriksen, qualora il 29enne centrocampista di Middelfart decidesse di tornare a giocare nel 2022". Il quotidiano sportivo ricorda poi come per Onana domani, giovedì 4 novembre, terminerà la squalifica per doping ricevuta dall'Uefa lo scorso febbraio. "Onana - si legge nell'articolo di Tuttosport - andrà sicuramente via a fine stagione, ma da qui al 30 giugno il clima intorno a lui in quel di Amsterdam (a causa del mancato prolungamento del contratto, ndr) potrebbe essere davvero pesante". Per questo motivo, secondo il quotidiano sportivo, nelle prossime settimane "non è da escludere che Inter e Ajax possano sedersi a un tavolo e ragionare sulla possibilità di mettere in piedi a gennaio uno scambio fra Eriksen e Onana. Ovviamente - precisa Federico Masini - prima bisognerà avere il via libera medico al ritorno all'attività agonistica del danese, poi serviranno due ok dallo stesso Eriksen: il prim, quello principale, di sentirsela di tornare a giocare; quindi di valutare un ritorno all'Ajax fra le opzioni che gli si presenteranno di fronte".

Nelle scorse ore, però, una fonte vicinissima a Eriksen ha rivelato a InterDipendenza come le notizie di mercato sul fuoriclasse danese siano "Tante chiacchiere". Già ieri, martedì, erano infatti uscite alcune 'voci' su un possibile addio di Eriksen all'Inter nei prossimi mesi. Qui potete trovare la nostra esclusiva.