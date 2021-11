Mercato Inter, lampo della notte: pressing per il campione d'Europa

Mercato Inter: la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli resta bloccata.

L'esterno d'attacco della Nazionale campione d'Europa e della squadra partenopea è da tempo in trattative con il presidente Aurelio De Laurentiis per cercare di rinnovare il proprio contratto, ma non è stata trovata la quadra ed il tempo stringe. La priorità del giocatore è quella di rimanere a Napoli, città in cui è nato e in una squadra di cui è diventato il capitano, ma vuole anche riconosciuto dal punto di vista economico il suo valore all'interno del contesto economico della squadra. Una scelta che, di fatto, non viene presa in considerazione da parte del presidente della squadra azzurra, Aurelio De Laurentiis, che ha già detto a più riprese - leggi qui le sue parole - il non voler andare oltre certi parametri per accontentare il calciatore.

Una rivelazione arriva questa mattina da parte de La Gazzetta dello Sport che ha annunciato come, da febbraio, Insigne possa firmare per qualunque squadra a parametro zero, visto il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e su di lui, così come accaduto la scorsa estate, ci sarebbe l'Inter che potrebbe pensare a lui per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Un giocatore che piace molto a Simone Inzaghi che, dopo la partenza di Romelu Lukaku, lo avrebbe voluto già nella scorsa sessione di calciomercato, prima di virare su Joaquin Correa.

Vedremo se questo interesse si concretizzerà, effettivamente, in una reale trattativa. Quel che è certo è che l'Inter, in vista della prossima stagione si sta guardando intorno per rinforzare il proprio attacco, e se non sarà Lorenzo Insigne il rinforzo scelto, ecco pronte due giovani alternative come quelle di Lorenzo Lucca del Pisa, capocannoniere di Serie B, e di Julian Alvarez, centravanti argentino che con la maglia del River Plate sta dimostrando di valere grandissimi palcoscenici - leggi qui le ultime novità su questi interessi. Insomma, è sempre calciomercato e Lorenzo Insigne potrebbe essere quell'opportunità di cui spesso ha parlato l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.