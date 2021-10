Mercato Inter, lampo dalla notte: "L'Inter pensa a Luis Alberto"

Mercato Inter: nelle ultime ore rimbalza un'incredibile voce. L'Inter starebbe pensando a Luis Alberto per gennaio. Si tratterebbe di un giocatore chiave per il gioco di Simone Inzaghi. Perché? Perché lo conoscerebbe (e molto bene) sin dai tempi della Lazio.

Andiamo, come sempre, con ordine. "Ci sono amori destinati a non finire mai e uno di questi è sicuramente quello tra Inzaghi e Luis Alberto. Per lo spagnolo, però, la situazione nella capitale sembra non essere più rosea come un tempo dopo l’addio del piacentino. Giovedì - ricostruisce il sito Cittàceleste - è infatti arrivata la seconda panchina consecutiva, con Maurizio Sarri che ha ammesso nel post partita come attualmente sia difficile immaginarlo titolare insieme a Milinkovic". Non solo. Secondo il quotidiano Il Messaggero, infatti, non sarebbe 'impossibile' che Luis Alberto possa chiedere la cessione già nel mercato di gennaio. In questa situazione, a oggi (sabato 23 ottobre), poco chiara l’Inter potrebbe rivedere le sue strategie se Luis Alberto dovesse finire sul mercato. D'altronde come sottolinea sempre Cittaceleste "Inzaghi difficilmente si farebbe sfuggire l’assist da Roma, andando in pressing su Giuseppe Marotta per avere nuovamente Luis Alberto alla sua corte. E per regalare un colpo assolutamente da sogno ai tifosi nerazzurri".

Insomma: come sempre, quando si parla di mercato, non resta che attendere. Intanto, come vi abbiamo riportato ieri sera (venerdì), l'Inter starebbe studiando un altro colpo per i prossimi mesi. L'ad Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio starebbero cercando un attaccante che possa essere l’alter ego di Edin Dzeko. Un giocatore che possa, dunque, ricoprire il ruolo di prima punta siccome, a oggi, il cigno di Sarajevo rappresenta l’unica opzione per Simone Inzaghi. Ecco che, allora, il nome giusto, potrebbe venire dal Genk. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter avrebbe messo gli occhi sull’attaccante nigeriano (classe 1994) Paul Onuachu. Fino ad ora ha collezionato 15 presenze ed 11 gol. Onuachu, per caratteristiche fisiche e tecniche, ricorda Romelu Lukaku. La società belga lo valuta circa 20 milioni di euro. Non solo. Su di lui, c’è da fronteggiare una nutrita concorrenza: dal Tottenham al West Ham. Qui potete trovare il nostro approfondimento.